Мошенничество почти на 300 тысяч рублей раскрыли в Ростове-на-Дону

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратился представитель автоломбарда, который заявил о мошенничестве, совершенном одним из клиентов.

Как выяснили правоохранители, подозреваемый заключил с ломбардом договор займа под залог ПТС на свой Mercedes Benz.

Спустя четыре дня злоумышленник обратился в ГИБДД , восстановил заложенный документ и продал иномарку, причинив ломбарду ущерб на сумму около 300 тыс. рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).