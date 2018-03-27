Мошенничество почти на 300 тысяч рублей раскрыли в Ростове-на-Дону 

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратился представитель автоломбарда, который заявил о мошенничестве, совершенном одним из клиентов.
Как выяснили правоохранители, подозреваемый заключил с ломбардом договор займа под залог ПТС на свой Mercedes Benz.
Спустя четыре дня злоумышленник обратился в ГИБДД, восстановил заложенный документ и продал иномарку, причинив ломбарду ущерб на сумму около 300 тыс. рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).