Сотрудниками МВД России пресечена попытка контрабанды нефрита на сумму более 12 миллионов рублей

В противоправной деятельности подозревается 34-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который, используя подложные товаро-сопроводительные документы, попытался под видом строительного камня перевезти через границу Российской Федерации нефрит на сумму более 12 миллионов рублей. В ходе досмотра грузового автомобиля на границе с Республикой Казахстан обнаружено и изъято камнесамоцветное сырье общей массой около трех тонн.

По факту попытки контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере в отношении подозреваемого Главным следственным управлением ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление схемы реализации нефрита и дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого, продолжается.