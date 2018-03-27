Сотрудниками МВД России пресечена попытка контрабанды нефрита на сумму более 12 миллионов рублей 

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК МВД по Республике Бурятия и ГУ МВД России по Новосибирской области во взаимодействии с Сибирским таможенным управлением ФТС России пресечена попытка незаконного перемещения через границу Российской Федерации крупной партии нефрита», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В противоправной деятельности подозревается 34-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который, используя подложные товаро-сопроводительные документы, попытался под видом строительного камня перевезти через границу Российской Федерации нефрит на сумму более 12 миллионов рублей. В ходе досмотра грузового автомобиля на границе с Республикой Казахстан обнаружено и изъято камнесамоцветное сырье общей массой около трех тонн.
По факту попытки контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере в отношении подозреваемого Главным следственным управлением ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление схемы реализации нефрита и дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого, продолжается.