Во Владимирской области пресечена деятельность группы, занимавшейся хищениями автомобилей в различных регионах

По версии следствия, двое участников группы, мужчины 1969 и 1975 г.р., объезжали близлежащие регионы в поисках подходящей иномарки.

С помощью специальных технических средств они обходили охранные системы автомобиля и отгоняли в гаражи, где вносили изменения в идентификационные номера узлов и агрегатов, после чего выставляли на продажу.

В ходе обысков полицейские обнаружили у подозреваемых 4 похищенных автомобиля, а также изъяли приспособления для вскрытия автомобилей, в том числе системы подавления радиосигналов, сканеры и грабберы.

В настоящее время возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по ч. 4, ст. 158 УК РФ. Подозреваемые задержаны. Им избрана мера пресечения заключение под стражу.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемых.