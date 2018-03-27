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Во Владимирской области пресечена деятельность группы, занимавшейся хищениями автомобилей в различных регионах
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Во Владимирской области пресечена деятельность группы, занимавшейся хищениями автомобилей в различных регионах 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Костромской области совместно с коллегами из Ярославской, Владимирской, Ивановской, Московской, Вологодской, и Рязанской областей, при силовой поддержке бойцов Росгвардии по Владимирской области пресечена деятельность группы, подозреваемой в совершении краж престижных автомобилей.
По версии следствия, двое участников группы, мужчины 1969 и 1975 г.р., объезжали близлежащие регионы в поисках подходящей иномарки.
С помощью специальных технических средств они обходили охранные системы автомобиля и отгоняли в гаражи, где вносили изменения в идентификационные номера узлов и агрегатов, после чего выставляли на продажу.
В ходе обысков полицейские обнаружили у подозреваемых 4 похищенных автомобиля, а также изъяли приспособления для вскрытия автомобилей, в том числе системы подавления радиосигналов, сканеры и грабберы.
В настоящее время возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по ч. 4, ст. 158 УК РФ. Подозреваемые задержаны. Им избрана мера пресечения заключение под стражу.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемых.
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