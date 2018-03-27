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Суд в Москве продлил арест украинцу Терновскому по делу об экстремизме
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Суд в Москве продлил арест украинцу Терновскому по делу об экстремизме 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до конца июня арест гражданину Украины Роману Терновскому, обвиняемому в экстремизме за участие в запрещенной в России группировке "Правый сектор", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Суд продлил арест Терновскому до 30 июня", — сказала Царева.
Украинца обвиняют по части 2 статьи 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации").
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее сообщала, что на территории Ростовской области задержан гражданин Украины Терновский, причастный к деятельности экстремистской организации «Правый сектор». По словам Петренко, Терновский в составе «Правого сектора» неоднократно принимал участие в пикетах, митингах и иных общественно-массовых мероприятиях на территории Украины. Кроме того, используя аккаунт в Facebook, он осуществлял пропаганду деятельности «Правого сектора» среди пользователей интернета, в том числе лиц, проживающих на территории РФ, отмечают в СК.
"Правый сектор" — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года «Правый сектор» был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.
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