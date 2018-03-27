В Москве задержали гражданку Украины, обманывавшую доверчивых прохожих

Столичные транспортные полицейские задержали 20-летнюю гражданку Ураины, подозреваемую в обмане доверчивых прохожих, говорится в сообщении пресс-службы управления МВД на транспорте по ЦФО.

«Девушка, которая оказалась 20-летней гражданкой Украины , находящейся незаконно на территории Российской Федерации , утверждала, что на родине находиться ее тяжело больная мать, куда ей срочно нужно уехать, а денег на билет она не имеет. Граждане покупали мошеннице билет на поезд Москва — Одесса, после чего злоумышленница сдавала его обратно в кассу и получала наличные деньги», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Девушку поместили под стражу.

Полицейские полагают, что подозреваемая неоднократно зарабатывала себе на жизнь подобным образом — уже установлены девять фактов возврата ею билетов на свое имя.