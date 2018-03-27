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В Москве задержали гражданку Украины, обманывавшую доверчивых прохожих
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В Москве задержали гражданку Украины, обманывавшую доверчивых прохожих 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Столичные транспортные полицейские задержали 20-летнюю гражданку Ураины, подозреваемую в обмане доверчивых прохожих, говорится в сообщении пресс-службы управления МВД на транспорте по ЦФО.
«Девушка, которая оказалась 20-летней гражданкой Украины, находящейся незаконно на территории Российской Федерации, утверждала, что на родине находиться ее тяжело больная мать, куда ей срочно нужно уехать, а денег на билет она не имеет. Граждане покупали мошеннице билет на поезд Москва — Одесса, после чего злоумышленница сдавала его обратно в кассу и получала наличные деньги», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Девушку поместили под стражу.
Полицейские полагают, что подозреваемая неоднократно зарабатывала себе на жизнь подобным образом — уже установлены девять фактов возврата ею билетов на свое имя.
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