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Гендиректору ТЦ «Зимняя вишня» продлили задержание на 72 часа
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Гендиректору ТЦ «Зимняя вишня» продлили задержание на 72 часа 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Суд продлил задержание генерального директора торгового центра «Зимняя вишня» Надежды Судденок на 72 часа.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователей по уголовному делу о пожаре, передает "Интерфакс".
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