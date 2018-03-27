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В Щукине задержана подозреваемая в карманной краже
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В Щукине задержана подозреваемая в карманной краже 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
В Щукине задержали подозреваемую в карманной краже. О преступлении в дежурную часть районного отдела МВД сообщил молодой человек.
Потерпевший находился в одном из кафе в торговом центре «Щука», из кармана его куртки неизвестная похитила кошелек. Ущерб составил 18 тысяч рублей.
— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Щукино задержали подозреваемую в хищении. Злоумышленницей оказалась 34-летняя безработная из Центрального округа столицы. Задержанная полностью изобличена в краже, — сообщили в пресс-службе УВД по СЗАО.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. (ео)
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