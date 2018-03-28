В Оренбурге управляющую банка признали виновной в хищении 16 млн рублей у клиентов 

В Оренбурге управляющую филиалом одного из местных банков признали виновной в хищении 16 млн рублей у клиентов, сообщает «Реальное время». Установлено, что подсудимая перевела и обналичила средства с марта 2013 года по февраль 2014 года.
Как заявили в пресс-службе СУ СК России по Оренбургской области, женщина приговорена к четырём годам колонии общего режима. Её осудили по статье «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале депутата приговорили к пяти годам колонии за хищения.