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В Оренбурге управляющую банка признали виновной в хищении 16 млн рублей у клиентов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Оренбурге управляющую банка признали виновной в хищении 16 млн рублей у клиентов 

RT на русском 1 час назад
Фото: Реальное время
В Оренбурге управляющую филиалом одного из местных банков признали виновной в хищении 16 млн рублей у клиентов, сообщает «Реальное время». Установлено, что подсудимая перевела и обналичила средства с марта 2013 года по февраль 2014 года.
Как заявили в пресс-службе СУ СК России по Оренбургской области, женщина приговорена к четырём годам колонии общего режима. Её осудили по статье «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале депутата приговорили к пяти годам колонии за хищения.
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