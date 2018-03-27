В Оренбурге бывшая управляющая филиалом банка отправлена в колонию за хищение 16 млн рублей

Оренбурге вынесен приговор бывшей управляющей филиалом банка: 44-летняя женщина признана виновной по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Следствием и судом установлено, что с марта 2013 года по февраль 2014 года женщина сформировала преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств клиентов с их лицевых счетов. Банковская служащая в силу занимаемого служебного положения имела доступ к информации о наличии денежных средств на счетах клиентов. Следуя разработанной схеме, она похитила денежные средства двоих клиентов банка на общую сумму свыше 16 млн рублей, обналичила их и распорядилась ими по своему усмотрению», — рассказали в правоохранительном ведомстве.