Ещё
В Оренбурге бывшая управляющая филиалом банка отправлена в колонию за хищение 16 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Оренбурге бывшая управляющая филиалом банка отправлена в колонию за хищение 16 млн рублей 

Банки.ру 3 часа назад
В Оренбурге вынесен приговор бывшей управляющей филиалом банка: 44-летняя женщина признана виновной по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
«Следствием и судом установлено, что с марта 2013 года по февраль 2014 года женщина сформировала преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств клиентов с их лицевых счетов. Банковская служащая в силу занимаемого служебного положения имела доступ к информации о наличии денежных средств на счетах клиентов. Следуя разработанной схеме, она похитила денежные средства двоих клиентов банка на общую сумму свыше 16 млн рублей, обналичила их и распорядилась ими по своему усмотрению», — рассказали в правоохранительном ведомстве.
Суд дал фигурантке четыре года лишения свободы с отбыванием наказании в колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 300 тыс. рублей.
Банки.ру: последние новости
Экс-предправления Интехбанка и его заместитель подозреваются в выведении активов банка на 874 млн рублей Вступил в силу приговор ростовскому бизнесмену за хищение у банка 460 млн рублей Госдума приняла во втором чтении законопроект об ужесточении наказаний за хищение средств с банковских карт
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй276
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным239
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово399
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово8
В Сети определились с закрытием консульств США в РФ111
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение