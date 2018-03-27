Ещё
СМИ: В Карелии полицейского подозревают в интимной связи с подростком
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: В Карелии полицейского подозревают в интимной связи с подростком 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В Следственном комитете республики пока воздерживаются от комментариев на этот счет.
По подозрению в половой связи с несовершеннолетним в Петрозаводске задержали майора полиции. Такую информацию со ссылкой на источник в правоохранительных органах распространила сегодня «Столица на Онего». По данным издания, полицейского задержали вечером в понедельник по подозрению в интимной связи с 14-летним подростком, пол которого не указывается.
Между тем, в Следственном комитете республики, куда за подтверждением или опровержением появившейся в СМИ информации обратилась наша редакция, комментировать ничего не стали.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Приговор Шакро, день первый: подсудимые назвали процесс «цирком» Полиция раскрыла дело об украденном телефоне в одном из магазинов Петрозаводска Жителю Карелии грозит до 7 лет за смертельные покатушки на «ватрушке»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным53
Еще три страны вышлют российских дипломатов231
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово185
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову264
НАТО приняло меры против российских дипломатов64
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение