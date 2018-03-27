СМИ: В Карелии полицейского подозревают в интимной связи с подростком

Следственном комитете республики пока воздерживаются от комментариев на этот счет.

По подозрению в половой связи с несовершеннолетним в Петрозаводске задержали майора полиции. Такую информацию со ссылкой на источник в правоохранительных органах распространила сегодня «Столица на Онего». По данным издания, полицейского задержали вечером в понедельник по подозрению в интимной связи с 14-летним подростком, пол которого не указывается.

Между тем, в Следственном комитете республики, куда за подтверждением или опровержением появившейся в СМИ информации обратилась наша редакция, комментировать ничего не стали.