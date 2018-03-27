Калининградская полиция незаконно изъяла у бизнесменов тонну янтаря 

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли у бизнесменов янтарь и изделия из него (в общей сумме 1260 килограмм) и незаконно удерживали его без правового акта, пишет «Комсомольская правда».
Пострадавшими в результате противоправных действий оказались два предпринимателя, которые и обратились в прокуратуру с жалобой. После ее удовлетворения, все изъятое имущество стоимостью более 1 млн рублей было возвращено его владельцам.