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Калининградская полиция незаконно изъяла у бизнесменов тонну янтаря
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Калининградская полиция незаконно изъяла у бизнесменов тонну янтаря 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По информации пресс-службы региональной прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли у бизнесменов янтарь и изделия из него (в общей сумме 1260 килограмм) и незаконно удерживали его без правового акта, пишет «Комсомольская правда».
Пострадавшими в результате противоправных действий оказались два предпринимателя, которые и обратились в прокуратуру с жалобой. После ее удовлетворения, все изъятое имущество стоимостью более 1 млн рублей было возвращено его владельцам.
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