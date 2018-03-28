В Екатеринбурге будут судить мужчину, который убил знакомую и выбросил тело на берег

По данным ведомства, в сентябре 2017 года 26-летний обвиняемый пригласил в гости свою знакомую. Они распивали спиртное, поругались, и мужчина несколько раз ударил гостью молотком по голове. От полученных травм женщина скончалась.

После убийства злоумышленник отнес тело в ванную и отрезал некоторые части тела для дальнейшей транспортировки, а также запутать следствие. Он поместил тело в специальный пакет, закидал вещами, а после позвонил другу и попросил помочь вывести диван и старые вещи. Тело было вывезено на берег пруда и брошено. Позднее его обнаружили местные жители.