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Житель Новотроицка осужден за распространение наркотиков и вовлечение в их сбыт несовершеннолетних
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Житель Новотроицка осужден за распространение наркотиков и вовлечение в их сбыт несовершеннолетних 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Орске вступил в законную силу приговор Федерального суда Октябрьского района в отношении жителя города Новотроицка Оренбургской области, 1999 года рождения, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.
Из материалов уголовного дела следует, что 18-летний студент вовлек в преступную деятельность несовершеннолетних друзей. В июне 2017 года они распространили 72 «закладки» с синтетическими наркотиками на территории двух городов: Новотроицка и Орска.
Злоумышленники были задержаны 9 июня оперативными сотрудниками Орского линейного отдела МВД России на транспорте.
В ходе осмотра транспортного средства, на котором передвигались подозреваемые, полицейские обнаружили два полиэтиленовых свертка с наркотическим веществом.
Согласно проведенным исследованиям, в свертках находился синетический наркотик в значительном размере. Кроме того, полицейские изъяли наркотики из всех закладок, которые сделали злоумышленники. Общий вес иъятых наркотиков составил свыше 40 граммов.
В отношении 18-летнего мужчины следователи возбудили четыре уголовных дела. Одно по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ.
Второе дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 150 УК РФ. Два уголовных дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» частью 4 статьи 228.1 УК РФ.
По результатам рассмотрения уголовного дела судом обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком десять лет шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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