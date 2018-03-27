Житель Новотроицка осужден за распространение наркотиков и вовлечение в их сбыт несовершеннолетних

Из материалов уголовного дела следует, что 18-летний студент вовлек в преступную деятельность несовершеннолетних друзей. В июне 2017 года они распространили 72 «закладки» с синтетическими наркотиками на территории двух городов: Новотроицка и Орска.

Злоумышленники были задержаны 9 июня оперативными сотрудниками Орского линейного отдела МВД России на транспорте.

В ходе осмотра транспортного средства, на котором передвигались подозреваемые, полицейские обнаружили два полиэтиленовых свертка с наркотическим веществом.

Согласно проведенным исследованиям, в свертках находился синетический наркотик в значительном размере. Кроме того, полицейские изъяли наркотики из всех закладок, которые сделали злоумышленники. Общий вес иъятых наркотиков составил свыше 40 граммов.

В отношении 18-летнего мужчины следователи возбудили четыре уголовных дела. Одно по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ.

Второе дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 150 УК РФ. Два уголовных дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» частью 4 статьи 228.1 УК РФ.