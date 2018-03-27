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Под Копейском срубили 22 березы
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Под Копейском срубили 22 березы 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
Полицейские из Копейска задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконной рубке лесных насаждений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД установили двух граждан, 46 и 62 лет, которые на территории Еткульского участкового лесничества незаконно вырубили двадцать две сырорастущие березы», — сообщает пресс-служба ведомства.
По данному факту в отделе МВД России по городу Копейску возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Лесному фонду причинен материальный ущерб в размере более 240 тысяч рублей.
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