Под Копейском срубили 22 березы

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД установили двух граждан, 46 и 62 лет, которые на территории Еткульского участкового лесничества незаконно вырубили двадцать две сырорастущие березы», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту в отделе МВД России по городу Копейску возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Лесному фонду причинен материальный ущерб в размере более 240 тысяч рублей.