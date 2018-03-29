Ещё
В Адыгее за попытку дачи взятки осудили двух уроженцев Таджикистана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Адыгее за попытку дачи взятки осудили двух уроженцев Таджикистана 

АиФ Адыгея 53 минуты назад
Фото: АиФ Адыгея
По версии следствия, в начале 2017 года в одном из магазинов Тахтамукайского района сотрудники полиции провели проверочные мероприятия. В результате которых в отношении продавцов магазина возбуждены административные производства.
После чего продавцы обратились к заместителю начальника местного отдела полиции с просьбой не принимать мер к привлечению хозяина магазина к установленной законом ответственности и обеспечить общее покровительство магазину в осуществлении незаконной продажи некурительного табачного изделия «насвай». Далее один обвиняемый по поручению второго, выполняя роль посредника, передал начальнику отдела полиции 36 тыс. рублей.
Сразу после передачи взятки обвиняемых задержали.
Мухибхону Зарипову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года со штрафом в размере пятикратной суммы взятки — 180 тыс. рублей. Его подельник Саломатшох Хомидов получил три года лишения свободы условно. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 108 тысяч рублей, сообщает ГТРК Адыгея.
Подсудимые обжаловали приговор, но апелляционный суд оставил его без изменений.
АиФ Адыгея: последние новости
В Майкопе осуждены члены ОПГ, вымогавшие недвижимость у местных жителей Жителя Адыгейска лишили прав за пьяную езду В Адыгее мужчина задолжал более 70 тысяч рублей алиментов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для россиян предложили ввести новый вид наказания103
Британию встревожила российская «Мертвая рука»308
В последний раз17
Чиновников наказали за банкет в день траура95
«С чего это я должен их жалеть?»580
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
00:53
«Терминаторы» направились в Москву
Оружие Армия
00:22
Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы
Новости Москвы
01:18
В метро Москвы засняли «богиню»
Общество
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение