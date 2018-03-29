В Адыгее за попытку дачи взятки осудили двух уроженцев Таджикистана

По версии следствия, в начале 2017 года в одном из магазинов Тахтамукайского района сотрудники полиции провели проверочные мероприятия. В результате которых в отношении продавцов магазина возбуждены административные производства.

После чего продавцы обратились к заместителю начальника местного отдела полиции с просьбой не принимать мер к привлечению хозяина магазина к установленной законом ответственности и обеспечить общее покровительство магазину в осуществлении незаконной продажи некурительного табачного изделия «насвай». Далее один обвиняемый по поручению второго, выполняя роль посредника, передал начальнику отдела полиции 36 тыс. рублей.

Сразу после передачи взятки обвиняемых задержали.

Мухибхону Зарипову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года со штрафом в размере пятикратной суммы взятки — 180 тыс. рублей. Его подельник Саломатшох Хомидов получил три года лишения свободы условно. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 108 тысяч рублей, сообщает ГТРК Адыгея.

Подсудимые обжаловали приговор, но апелляционный суд оставил его без изменений.