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В Адыгее за дачу взятки осудили двух уроженцев Таджикистана
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В Адыгее за дачу взятки осудили двух уроженцев Таджикистана 

АиФ Адыгея 13 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
По версии следствия, в начале 2017 года в одном из магазинов Тахтамукайского района сотрудники полиции провели проверочные мероприятия. В результате которых в отношении продавцов магазина возбуждены административные производства.
«После чего продавцы обратились к заместителю начальника местного отдела полиции с просьбой не принимать мер к привлечению хозяина магазина к установленной законом ответственности и обеспечить общее покровительство магазину в осуществлении незаконной продажи некурительного табачного изделия «насвай». Далее один обвиняемый по поручению второго, выполняя роль посредника, передал начальнику отдела полиции 36 тыс. рублей», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Сразу после передачи взятки обвиняемых задержали.
Мухибхону Зарипову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года со штрафом в размере пятикратной суммы взятки — 180 тыс. рублей. Его подельник Саломатшох Хомидов получил три года лишения свободы условно. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 108 тысяч рублей
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