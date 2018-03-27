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Прокуратура в Калининграде вернула бизнесменам тонну изъятого полицией янтаря
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Прокуратура в Калининграде вернула бизнесменам тонну изъятого полицией янтаря 

ТАСС 1 час назад
Фото: Главный региональный
КАЛИНИНГРАД, 27 марта. /ТАСС/. Прокуратура Калининградской области опротестовала изъятие более тонны янтаря стоимостью свыше 1 млн рублей у двух калининградских предпринимателей, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
"Прокуратурой Калининградской области в ходе проведения проверки по жалобам субъектов предпринимательской деятельности установлены факты необоснованного изъятия сотрудниками… управления МВД России в Калининградской области янтаря и янтарных изделий у двух предпринимателей", — сообщили в ведомстве.
По данным прокуратуры, «янтарь и изделия из него изъяты сотрудниками полиции без достаточных на то оснований и незаконно удерживались в течение двух месяцев» по распоряжению начальника УМВД области. По протесту прокуратуры соответствующее распоряжение отменено, изъятый янтарь и изделия из него, «общим весом свыше 1260 кг, стоимостью более 1 млн рублей» возратили предпринимателям, сообщили в прокуратуре, не уточняя причин изъятия.
На территории Калининградской области сосредоточено около 90% мировых разрабатываемых запасов янтаря, в том числе пригодного для нужд ювелирной отрасли.
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