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В Харьковской области вандалы похитили чугунные плиты с могилы Неизвестного солдата
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В Харьковской области вандалы похитили чугунные плиты с могилы Неизвестного солдата 

ТАСС 22 минуты назад
КИЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Неизвестные надругались над братской могилой погибших в Великой Отечественной войне в селе Высшее Соленое Боровского района Харьковской области.
Об этом сообщает во вторник пресс-служба полиции области.
"С братской могилы были украдены четыре мемориальные чугунные плиты", — сказано в сообщении.
О происшествии в дежурную часть Боровского отдела полиции сообщил председатель Высшесолоненского сельсовета, на балансе которого находится памятник.
"Полиция проводит комплекс необходимых мер для установления обстоятельств происшествия и причастных к нему лиц. Сумма материального ущерба устанавливается", — заявили в полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.297 ("Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего") Уголовного кодекса Украины.
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