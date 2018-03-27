В Харьковской области вандалы похитили чугунные плиты с могилы Неизвестного солдата

КИЕВ, 27 марта. / ТАСС /. Неизвестные надругались над братской могилой погибших в Великой Отечественной войне в селе Высшее Соленое Боровского района Харьковской области.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба полиции области.

"С братской могилы были украдены четыре мемориальные чугунные плиты", — сказано в сообщении.

О происшествии в дежурную часть Боровского отдела полиции сообщил председатель Высшесолоненского сельсовета, на балансе которого находится памятник.

"Полиция проводит комплекс необходимых мер для установления обстоятельств происшествия и причастных к нему лиц. Сумма материального ущерба устанавливается", — заявили в полиции.