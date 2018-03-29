Вербовщика в ИГ в Петербурге приговорили к 15 годам колонии строгого режима

"Признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в колонии строгого режима, — сказал судья Альберт Тришкин.

В рамках прений обвинение просило для Назарова 16 лет колонии строгого режима и 600 тыс. рублей штрафа, а защита фигуранта просила минимальный срок.

Назарова также признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, по этой статье он признал вину.