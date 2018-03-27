Предполагаемый вербовщик ИГ в Петербурге в суде отказался от показаний

"Никого не вербовал, никого не склонял", — сказал обвиняемый Назаров на первом выездном заседании Московского окружного военного суда в Петербурге, отметив, что признательные показания, данные на стадии досудебного следствия, он якобы давал под давлением.

Фархода Назарова также обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, по этой статье фигурант признал вину и подтвердил это сегодня в суде.