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В районе Марьино раскрыто мошенничество
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В районе Марьино раскрыто мошенничество 

Управа района Марьино 33 минуты назад
Фото: Марьинский вестник
Сотрудник правоохранительных органов задержали в районе Марьино подозреваемого в мошеннических действиях, который, пользуясь доверием и юридической неосведомленностью потерпевшего, завладел крупной суммой.
— По словам потерпевшего, ему была предложена якобы юридическая помощь одним из знакомых. Пользуясь доверием заявителя, злоумышленник получил 200 тысяч рублей путем перевода на банковскую карту, после чего скрылся, не исполнив обязательств, — сообщил источник в УВД Юго-Восточного округа.
Подозреваемого задержали на улице Маршала Голованова. Возбуждено уголовное дело. (то)
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