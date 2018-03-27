В районе Марьино раскрыто мошенничество

Сотрудник правоохранительных органов задержали в районе Марьино подозреваемого в мошеннических действиях, который, пользуясь доверием и юридической неосведомленностью потерпевшего, завладел крупной суммой.

— По словам потерпевшего, ему была предложена якобы юридическая помощь одним из знакомых. Пользуясь доверием заявителя, злоумышленник получил 200 тысяч рублей путем перевода на банковскую карту, после чего скрылся, не исполнив обязательств, — сообщил источник в УВД Юго-Восточного округа.

Подозреваемого задержали на улице Маршала Голованова. Возбуждено уголовное дело. (то)