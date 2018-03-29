Главного вора России отправили в колонию

Никулинский районный суд Москвы приговорил к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима вора в законе Захария Калашова, известного в криминальных кругах как Шакро Молодой. Об этом в четверг, 29 марта, сообщает «Интерфакс».

«Суд приговорил: признать Калашова виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «б» части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство") и назначить ему наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в приговоре судьи Константина Дубкова.

Приближенный Калашова, криминальный авторитет Андрей Кочуйков (Итальянец) приговорен к 8 годам и 10 месяцам колонии.

28 марта суд признал Шакро виновным в вымогательстве. Судья Дубков также подтвердил главенствующую роль Шакро в криминальном мире России, которую он занял после смерти криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан) в 2013 году.

16 февраля в ходе прений сторон гособвинитель попросил суд приговорить Шакро к 10 годам колонии строгого режима. Для Кочуйкова обвинение потребовало девять лет и девять месяцев колонии.

10 октября в ходе рассмотрения уголовного дела по существу было зачитано обвинительное заключение, в котором говорилось о том, что Шакро Молодой стал лидером преступного сообщества России после смерти Аслана Усояна. По версии следствия, именно Калашов распределял между участниками организованных групп незаконно добытое имущество и деньги на основе распределенных ролей и субординации.

Всего по так называемому делу Шакро проходят 14 фигурантов, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное с применением насилия, организованной группой и в целях получения имущества в особо крупном размере»).

Следствием установлено, что обвиняемые входили в состав организованной группы, которая занималась вымогательствами у столичных предпринимателей. 14 декабря 2015-го они прибыли в ресторан Elements на Рочдельской улице и под угрозой насилия и повреждения имущества стали вымогать у его владелицы восемь миллионов рублей. В ходе начавшейся перестрелки погибли два человека, еще семеро были госпитализированы. Участники группировки Шакро Молодого были задержаны и арестованы в августе 2016 года.