А было ли избиение: в Башкирии мужчина оболгал полицейских

В Белебее на скамье подсудимых оказался 39-летний местный житель. Иск против мужчины подало уфимское Управление МВД

Житель Белебея проводил время в башкирской столице. Нетрезвого мужчину задержали уфимские полицейские и оформили протокол за «Мелкое хулиганство». Позже он обратился в больницу и заявил там, что его избили сотрудники МВД. А после написал на истязателей заявление.

— В ходе служебной проверки выяснилось, что эти сведения не достоверны. В возбуждении уголовного дела ему отказали, — рассказали в МВД по РБ.

Суд встал на сторону сотрудников в погонах и объявил заявление мужчины порочащим честь, достоинство и деловую репутацию органов. Теперь лже-пострадавшему грозит штраф.