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А было ли избиение: в Башкирии мужчина оболгал полицейских
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А было ли избиение: в Башкирии мужчина оболгал полицейских 

ufa1.ru 44 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В Белебее на скамье подсудимых оказался 39-летний местный житель. Иск против мужчины подало уфимское Управление МВД.
Житель Белебея проводил время в башкирской столице. Нетрезвого мужчину задержали уфимские полицейские и оформили протокол за «Мелкое хулиганство». Позже он обратился в больницу и заявил там, что его избили сотрудники МВД. А после написал на истязателей заявление.
— В ходе служебной проверки выяснилось, что эти сведения не достоверны. В возбуждении уголовного дела ему отказали, — рассказали в МВД по РБ.
Суд встал на сторону сотрудников в погонах и объявил заявление мужчины порочащим честь, достоинство и деловую репутацию органов. Теперь лже-пострадавшему грозит штраф.
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