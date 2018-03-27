Жителю Карелии грозит до 7 лет за смертельные покатушки на «ватрушке»

В Сегежском районе пьяный мужчина прокатил жену с ребенком на воздушных санях, прикрепленных к машине.

39-летнего жителя Карелии обвиняют в совершении нескольких преступлений. Ему инкриминируют вождение в пьяном виде и нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По версии Следственного комитета Карелии, в ночь на 20 декабря 2017 года около дачного поселка в Сегежском районе нетрезвый мужчина катал жену и дочку на «ватрушке», прикрепленной к автомобилю. Во время такого развлечения надувные санки врезались в дерево.

— В результате женщина погибла на месте происшествия, а ребенок с травмами доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана медицинская помощь,

— говорится в сообщении СК.

Ранее обвиняемый привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. Уголовное дело направлено в суд. Наказание за преступление предусмотрено в виде лишения свободы до 7 лет.

По материалам: ptzgovorit.ru