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Жителю Карелии грозит до 7 лет за смертельные покатушки на «ватрушке»
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Жителю Карелии грозит до 7 лет за смертельные покатушки на «ватрушке» 

Карельские вести 45 минут назад
Фото: Карельские вести
В Сегежском районе пьяный мужчина прокатил жену с ребенком на воздушных санях, прикрепленных к машине.
39-летнего жителя Карелии обвиняют в совершении нескольких преступлений. Ему инкриминируют вождение в пьяном виде и нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
По версии Следственного комитета Карелии, в ночь на 20 декабря 2017 года около дачного поселка в Сегежском районе нетрезвый мужчина катал жену и дочку на «ватрушке», прикрепленной к автомобилю. Во время такого развлечения надувные санки врезались в дерево.
— В результате женщина погибла на месте происшествия, а ребенок с травмами доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана медицинская помощь,
— говорится в сообщении СК.
Ранее обвиняемый привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. Уголовное дело направлено в суд. Наказание за преступление предусмотрено в виде лишения свободы до 7 лет.
По материалам: ptzgovorit.ru
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