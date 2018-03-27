В Башкирии полицейский получал деньги за наводку на покойников

33-летний сотрудник оперативный дежурный Управления МВД по Стерлитамаку «продавал» представителю ритуального агентства данные об умерших горожанах, их адреса и телефоны. Об этом сообщили в Следственном комитете по РБ.

Возбуждено уголовное дело по подозрению сотрудника правоохранительных органов в совершении преступления по статье «получение взятки в крупном размере».

По версии следствия, 33-летний сотрудник органов внутренних дел в 2015-2017 годы сообщал представителю ритуального агентства «Память» сведения о смертях граждан, а также их адреса и телефоны. За каждое такое сообщение он получал от директора 1-2 тысяч рублей (всего за эту услугу им получено свыше 250 тысяч рублей).

Уголовные дела возбуждены в отношении директора ритуального салона «Память» по подозрению в совершении преступления «дача взятки в крупном размере» и общего знакомого фигурантов — охранника ЧОПа, подозреваемого в посредничестве: он перевел на банковские карты сотрудника полиции более 650 тысяч рублей.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений, а также иных, возможно, причастных к ним лиц. Также предстоит выяснить судьбу 400 тысяч рублей, перечисленных на банковские карты сотрудника МВД.

Двое подозреваемых — сотрудник МВД и директор коммерческого предприятия — заключены под стражу, в ближайшее время всем троим будет предъявлено обвинение.