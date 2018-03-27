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Адрес за «бабки»: в Башкирии поймали полицейских, получавших взятки от ритуальщиков
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Адрес за «бабки»: в Башкирии поймали полицейских, получавших взятки от ритуальщиков 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Башкирии выявили не чистых на руку сотрудников МВД. В ходе расследования выяснилось, что полицейские за деньги передавали ритуальщикам информацию о смертельных происшествиях. Они сотрудничали с двумя салонами в Ишимбае и Стерлитамаке и передавали данные в смс-сообщении. Нарушения заметили сотрудники собственной безопасности ведомства.
— Возбуждены уголовные дела по факту получения и дачи взятки, а также посредничества. Назначена служебная проверка, — рассказали в пресс-службе МВД.
По ее результатам будет принято решение об увольнении сотрудников внутренних органов и привлечении их к ответственности.
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