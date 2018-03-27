Наказание за кражу денег с банковских карт ужесточат

Госдума может ужесточить наказание за воровство денег с банковских карт и электронных счетов. Соответствующий законопроект уже принят во втором чтении сегодня, 27 марта, сообщил ТАСС со ссылкой на парламентариев.

Автором нововведения выступила группа депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым

В случае принятия закона в третьем чтении в Уголовный кодекс будут внесены поправки, приравнивающие кражу электронных денег к тяжкому уголовному преступлению со сроком лишения свободы до шести лет. На сегодняшний день это правонарушение наказывается только штрафом, потому что суммы, которые снимают мошенники, как правило, небольшие. Однако суммарный ущерб от этих действий может быть весьма значительным.

При этом парламентарии отдают отчет в том, что вычислить нарушителей довольно сложно, потому что эти преступления совершаются дистанционно и как правило организованной группой.