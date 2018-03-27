Госдума приняла во втором чтении законопроект об ужесточении наказаний за хищение средств с банковских карт

Госдума во втором чтении приняла законопроект в части усиления уголовной ответственности за хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств. Одним из инициаторов законопроекта является председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков

В документе указано, что хищение средств с банковского счета, а равно электронных денежных средств, «наказываются штрафом в размере от 150 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев».

Также законопроект дополнен новыми квалифицирующими признаками: хищением денежных средств с банковского счета, а равно электронных денежных средств (при отсутствии признаков мошенничества с использованием электронных средств платежа).