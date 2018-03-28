По факту гибели электросварщика на предприятии Барнаула возбудили дело

Установлено, что 16 января 2018 года электросварщик получил травмы, когда прокладывал трубы. Работы велись над тамбуром пролета изготовления пустотных плит. Мужчину госпитализировали, но врачи спасти его не смогли.

Следствие считает, что на предприятии были нарушены требования охраны труда.

Обстоятельства произошедшего выясняются. В ходе расследования будут установлены лица, ответственные за обеспечение безопасности работников.