Ещё
По факту гибели электросварщика на предприятии Барнаула возбудили дело
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

По факту гибели электросварщика на предприятии Барнаула возбудили дело 

АиФ — Алтай 43 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Возбуждено уголовное дело по факту гибели электросварщика на одном из предприятий Барнаула, сообщает СУ СК России по краю.
Установлено, что 16 января 2018 года электросварщик получил травмы, когда прокладывал трубы. Работы велись над тамбуром пролета изготовления пустотных плит. Мужчину госпитализировали, но врачи спасти его не смогли.
Следствие считает, что на предприятии были нарушены требования охраны труда.
Обстоятельства произошедшего выясняются. В ходе расследования будут установлены лица, ответственные за обеспечение безопасности работников.
АиФ — Алтай: последние новости
В Барнауле владельцев горки проверят на халатность из-за травм двух детей Бывшего врио главы УФМС по Алтайскому краю арестовали по делу о взятке На Алтае завершили расследование дела о вымогательстве у подростка
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным473
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово22
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля157
Отец охранника рассказал об отключении сигнализации74
«Нафтогаз» оценил решение ФРГ по «Северному потоку-2»39
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение