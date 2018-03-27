Суд в Москве приговорил к одному году условно студента, врезавшегося на внедорожнике в маршрутку

Черемушкинский суд столицы приговорил к одному году условно студента из Ингушетии , который в ноябре 2017 г. в состоянии наркотического опьянения, находясь за рулем внедорожника, столкнулся с пассажирским микроавтобусом. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.

«Суд признал Тамерлана Дахкильгова виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — сказала она. Также суд лишил его права управлять транспортным средством сроком на два года.

По ее словам, во время судебного процесса подсудимый находился под домашним арестом, по решению суда, мера пресечения до вступления приговора в законную силу изменена на подписку о невыезде.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины.

По версии следствия, 12 ноября 2017 г. 20-летний уроженец Назрани (Республика Ингушетия), студент второго курса Российского государственного университета нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И. Губкина, находясь в состоянии наркотического опьянения и управляя автомобилем марки Mercedes-Benz GL 450 4MATIC, ехал по ул. Обручева с превышением скорости. Приблизившись к регулируемому светофорами перекрестку, обвиняемый совершил маневр перестроения из четвертой во вторую полосу движения, не подчинился запрещающим сигналам светофора, нарушил правила дорожного движения и выехал на перекресток, совершив столкновение с автобусом марки IvecoVSN 700. От удара микроавтобус опрокинулся на проезжую часть.

В результате ДТП шести пассажирам автобуса причинены телесные повреждения, а двум, в том числе несовершеннолетнему, — тяжкий вред здоровью.

Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»)