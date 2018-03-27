Ещё
Тюменец с пистолетом напал на агентство недвижимости и потребовал вернуть ему деньги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тюменец с пистолетом напал на агентство недвижимости и потребовал вернуть ему деньги 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени 53-летний мужчина напал с оружием на одно из агентств недвижимости. Инцидент произошел сегодня, 27 марта, на улице Харьковской. Угрожая пистолетом, клиент забрал пять тысяч рублей, и скрылся. Задержали его полицейские по горячим следам.
— Сотрудники агентства рассказали оперативникам, что ранее заключили договор по оказанию услуг с 53-летним тюменцем и получили от него оплату в размере 4200 рублей. Выполнив условия договора, сотрудники агентства получили просьбу о возвращении денежных средств гражданину, на что ему отказали. После чего вооруженный травматическим пистолетом злоумышленник ворвался в офис фирмы и под угрозой забрал пять тысяч рублей, — рассказала Мария Новопашина, пресс-секретарь городской полиции.
Известно, что риелторы предоставили тюменцу различные варианты по аренде квартир и номера собственников в том количестве, которое указано в договоре. Судя по всему, эти варианты его не устроили, и клиент потребовал вернуть деньги. А при наличии пистолета взял даже больше, чем заплатил.
Сейчас мужчина находится под стражей, возбуждено уголовное дело.
Также тюменские полицейские разыскивают неизвестного, который стрелял из пневматики у детсада. Он попал в машину, в которой в тот момент был ребенок.
72.ru: последние новости
Убийство в Заречном: прохожие обнаружили тело во дворе многоэтажки В Абатском районе в пожаре погибли две малолетние девочки Житель многоэтажки на Лесобазе, угрожавший ребёнку с ножом, пойдёт под суд за попытку убийства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД61
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову244
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»836
Витас арестован44
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева236
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:40
Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение