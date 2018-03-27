Тюменец с пистолетом напал на агентство недвижимости и потребовал вернуть ему деньги

Тюмени 53-летний мужчина напал с оружием на одно из агентств недвижимости. Инцидент произошел сегодня, 27 марта, на улице Харьковской. Угрожая пистолетом, клиент забрал пять тысяч рублей, и скрылся. Задержали его полицейские по горячим следам.

— Сотрудники агентства рассказали оперативникам, что ранее заключили договор по оказанию услуг с 53-летним тюменцем и получили от него оплату в размере 4200 рублей. Выполнив условия договора, сотрудники агентства получили просьбу о возвращении денежных средств гражданину, на что ему отказали. После чего вооруженный травматическим пистолетом злоумышленник ворвался в офис фирмы и под угрозой забрал пять тысяч рублей, — рассказала Мария Новопашина , пресс-секретарь городской полиции.

Известно, что риелторы предоставили тюменцу различные варианты по аренде квартир и номера собственников в том количестве, которое указано в договоре. Судя по всему, эти варианты его не устроили, и клиент потребовал вернуть деньги. А при наличии пистолета взял даже больше, чем заплатил.

Сейчас мужчина находится под стражей, возбуждено уголовное дело.

Также тюменские полицейские разыскивают неизвестного, который стрелял из пневматики у детсада. Он попал в машину, в которой в тот момент был ребенок.