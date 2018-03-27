У жительницы Петрозаводска в разгар вечеринки украли ноутбук

Сотрудники полиции Петрозаводска раскрыли кражу ноутбука у девушки.

Молодая жительница столицы Карелии обратилась в полицию, сообщив о краже портативного компьютера. Как рассказали в пресс-службе МВД республики, причиненный ущерб составил 10 000 рублей.

Полицейские выяснили, что вечером, накануне пропажи гаджета, дома у девушки собралась компания. Гости разошлись утром следующего дня, пока хозяйка спала. Проснувшись, она обнаружила исчезновение ноутбука.

Во время проверки гостей один из знакомых девушки сознался в хищении. Выяснилось, что молодой человек ушел вместе со всеми, но спустя некоторое время вернулся. Дверь оставалась незапертой, а хозяйка спала. Осмотревшись, 21-летний петрозаводчанин увидел ноутбук и забрал его. Позже он продал украденное неизвестному мужчине.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.