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У жительницы Петрозаводска в разгар вечеринки украли ноутбук
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У жительницы Петрозаводска в разгар вечеринки украли ноутбук 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Сотрудники полиции Петрозаводска раскрыли кражу ноутбука у девушки.
Молодая жительница столицы Карелии обратилась в полицию, сообщив о краже портативного компьютера. Как рассказали в пресс-службе МВД республики, причиненный ущерб составил 10 000 рублей.
Полицейские выяснили, что вечером, накануне пропажи гаджета, дома у девушки собралась компания. Гости разошлись утром следующего дня, пока хозяйка спала. Проснувшись, она обнаружила исчезновение ноутбука.
Во время проверки гостей один из знакомых девушки сознался в хищении. Выяснилось, что молодой человек ушел вместе со всеми, но спустя некоторое время вернулся. Дверь оставалась незапертой, а хозяйка спала. Осмотревшись, 21-летний петрозаводчанин увидел ноутбук и забрал его. Позже он продал украденное неизвестному мужчине.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
По материалам: ptzgovorit.ru
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