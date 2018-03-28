В ХМАО мужчина, убивший топором четырех человек после проигрыша в карты, получил пожизненный срок

Суд Ханты-Мансийского автономного округа вынес приговор 49-летнему жителю села Шеркалы Октябрьского района Юрию Пендахову. Он признан виновным в убийстве четырех собутыльников. Расправе предшествовала карточная игра, в которой потенциальному убийце не везло.

Юрию Пендахову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии особого режима , сообщает

официальный сайт

Как следует из материалов уголовного дела, Юрий Пендахов вместе со своей сожительницей прибыл в поселок городского типа Березово для обследования в медицинском учреждении. 31 октября 2017 года гражданские супруги остановились на ночлег у случайной знакомой — 39-летней местной жительницы. Гости и хозяйка квартиры распивали алкоголь и играли в карты совместно еще с тремя мужчинами 1998, 1969, 1962 годов рождения. Один из этих мужчин был сожителем хозяйки жилища.

"В ходе распития спиртного между подозреваемым и 19-летним юношей в связи с выигрышем последнего в карты произошла ссора, — говорилось в пресс-релизе СК РФ . — Вооружившись топором, мужчина нанес поочередно удары хозяйке квартиры и трем ее гостям".

Сначала злоумышленник убил двух человек. Хозяева жилища, взявшие Юрия на ночлег, к тому времени уже спали в соседней комнате. Решив избавиться от нежелательных свидетелей, Пендахов убил и их, сообщает

После расправы пьяный подозреваемый попытался скрыться, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.

"Следователями произведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления и другие предметы, имеющие значение для следствия", — отмечали в следственном в ведомстве.

Была допрошена в качестве свидетеля сожительница подозреваемого, которая дала показания против него.

Юрию Пендахову инкриминировали п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление").