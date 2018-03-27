В Екатеринбурге возбудили дело против главы «Завода радиоаппаратуры» за задержки по зарплатам

«Уголовное дело было возбуждено следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга в середине марта. Мы сейчас не будем называть сумму. Важно отметить, что в ходе следствия был принят комплекс мер по погашению задолженности и деньги уже выплачиваются», — рассказали в пресс-службе СКР.

Ранее сообщалось, что с апреля по ноябрь 2017 года на заводе 244 работникам не выплатили 16,5 млн руб. По старым данным, с начала декабря руководство выплатило сотрудникам 8,65 млн руб.

«Завод радиоаппаратуры» в настоящее время производит аппаратуру дальней радиосвязи, аппаратуру для топливно-энергетического комплекса и автомобильные компоненты.