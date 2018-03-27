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В Екатеринбурге возбудили дело против главы «Завода радиоаппаратуры» за задержки по зарплатам
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В Екатеринбурге возбудили дело против главы «Завода радиоаппаратуры» за задержки по зарплатам 

Rambler News Service 1 час назад
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против гендиректора свердловского «Завода радиоаппаратуры» (основным акционером является госкорпорация «Ростех») Александра Иванова за задолженность по зарплатам перед сотрудниками предприятия, сообщает URA.RU со ссылкой на СКР.
«Уголовное дело было возбуждено следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга в середине марта. Мы сейчас не будем называть сумму. Важно отметить, что в ходе следствия был принят комплекс мер по погашению задолженности и деньги уже выплачиваются», — рассказали в пресс-службе СКР.
Ранее сообщалось, что с апреля по ноябрь 2017 года на заводе 244 работникам не выплатили 16,5 млн руб. По старым данным, с начала декабря руководство выплатило сотрудникам 8,65 млн руб.
«Завод радиоаппаратуры» в настоящее время производит аппаратуру дальней радиосвязи, аппаратуру для топливно-энергетического комплекса и автомобильные компоненты.
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