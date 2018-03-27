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Максакова прокомментировала расследование дела об убийстве Вороненкова
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Максакова прокомментировала расследование дела об убийстве Вороненкова 

RT на русском 55 минут назад
Оперная певица Мария Максакова прокомментировала расследование дела об убийстве её мужа, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщает kp.ru. По словам Максаковой, она полностью согласна с выводами, сделанными украинскими следователями, и считает, что заказчиком преступления был её бывший сожитель Владимир Тюрин.
«Мне непонятно, почему в Москве его злодейства не расследуют. Получается, что зло пока торжествует. Он пишет мне смс с угрозами», — отметила певица.
Ранее Максакова заявила о наличии доказательств причастности Тюрина к убийству Вороненкова.
14 марта Министерство внутренних дел Украины поместило российского предпринимателя Владимира Тюрина, подозреваемого в организации убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, в список «лиц, скрывающихся от органов власти».
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