Максакова прокомментировала расследование дела об убийстве Вороненкова 

Оперная певица Мария Максакова прокомментировала расследование дела об убийстве её мужа, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщает kp.ru. По словам Максаковой, она полностью согласна с выводами, сделанными украинскими следователями, и считает, что заказчиком преступления был её бывший сожитель Владимир Тюрин.
«Мне непонятно, почему в Москве его злодейства не расследуют. Получается, что зло пока торжествует. Он пишет мне смс с угрозами», — отметила певица.
Ранее Максакова заявила о наличии доказательств причастности Тюрина к убийству Вороненкова.
14 марта Министерство внутренних дел Украины поместило российского предпринимателя Владимира Тюрина, подозреваемого в организации убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, в список «лиц, скрывающихся от органов власти».