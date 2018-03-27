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СК просит арестовать задержанных по делу о пожаре в кемеровском ТЦ
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СК просит арестовать задержанных по делу о пожаре в кемеровском ТЦ 

Амител 56 минут назад
В ближайшее время фигурантов дела доставят в суд Фото: incrussia.ru  Следственный комитет России прости об аресте задержанных по делу о гибели людей во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом пишет RT, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
"Следователи СКР ходатайствуют об аресте обвиняемых по уголовному делу, возбуждённому после пожара в кемеровском ТРЦ", — цитирует издание сообщение, опубликованное в Telegram-канале СКР.
Подчеркивается, что в скором времени фигурантов дела доставят в суд.
Напомним, ранее следователи сообщили о задержании пятерых человек, в том числе охранника, который не включил систему оповещения после поступления сигнала о пожаре в торговом центре.
Жертвами пожара в «Зимней вишне», разгоревшегося в воскресенье, 25 марта, стали 64 человека.
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