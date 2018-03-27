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За использование чужих кредиток будут приговаривать к реальным срокам
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За использование чужих кредиток будут приговаривать к реальным срокам 

Legal.Report 1 час назад
Госдума 27 марта приняла в ключевом втором чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие наказание за хищение средств с банковских счетов (об этом законопроекте Legal.Report писал здесь).
Предполагается, в частности, внести изменения в ст. 159.3 УК РФ. За мошенничество с использованием поддельных или чужих платежных карт путем обмана работника банка или магазина в качестве самого строгого наказания предусматривается не арест на срок до 4 месяцев, а лишение свободы на срок до 3 лет.
Более строгое наказание устанавливается и для хакеров. Если мошенничество в сфере компьютерной информации привело к хищению электронных денежных средств или средств с банковского счета, наиболее строгой санкцией за это по ст. 159.6 УК РФ станет лишение свободы на срок до 6 лет.
Кроме того, корректируются в сторону снижения пороговые суммы «крупного» и «особо крупного» размеров для ст. 159.3 и 159.6 УК РФ — до 250 000 руб. и 1 млн руб. соответственно.
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