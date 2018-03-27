В Нижнем завели дело об избиении полицейскими двоих ветлужан

Уголовное дело возбудили спустя год, ранее следователи выносили постановления об отказе. История началась в мае 2017 года. К правозащитникам обратились Павел Якушев и Иван Белов, которые рассказали, что были избиты полицейскими, когда выходили с местной пилорамы, пытаясь вынести запчасть от трактора по просьбе знакомого.

Мужчин привезли в отделение, где провели «допрос с пристрастием»: одного из них избили проводом от обогревателя. Как выяснилось позднее, знакомый ветлужан, организовавший поход на пилораму, действительно пытался похитить запчасть, но сами они проходили по делу только как свидетели. Узнав о возбуждении против них уголовного дела, сотрудники полиции начали угрожать Белову и Якушеву. Сейчас СК проводит проверку.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Кстово на сотрудников полиции завели уголовное дело за противоправные действия в отношении местной жительницы.

К правозащитникам обратилась Кристина Морозова. Девушка рассказала, что гуляла с собакой, когда привлекла внимание наряда полиции. У Кристины не оказалось при себе документов, к тому же ее такса испачкала лапами одного из стражей порядка. Девушку доставили в отдел, где предложили пройти досмотр: раздеться.