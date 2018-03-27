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В Пензе обчистили автомобильный гараж на улице Онежской
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В Пензе обчистили автомобильный гараж на улице Онежской 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Пензе полицейские смогли разыскать воров, обчистивших автомобильный гараж на улице Онежской.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в отдел полиции №2 УМВД России по городу за помощью обратился 38-летний пензенец. По его словам, в период с декабря по март неизвестные, воспользовавшись ключом, залезли в гараж на территории гаражно-строительного кооператива по улице Онежской. Из помещения они украли рыболовные снасти, бензопилу и перфоратор.
«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 32-летнего пензенца. Он признался в краже. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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