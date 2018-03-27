В Пензе обчистили автомобильный гараж на улице Онежской

Пензе полицейские смогли разыскать воров, обчистивших автомобильный гараж на улице Онежской.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД , в отдел полиции №2 УМВД России по городу за помощью обратился 38-летний пензенец. По его словам, в период с декабря по март неизвестные, воспользовавшись ключом, залезли в гараж на территории гаражно-строительного кооператива по улице Онежской. Из помещения они украли рыболовные снасти, бензопилу и перфоратор.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 32-летнего пензенца. Он признался в краже. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.