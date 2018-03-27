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Ростовчанина подозревают в ножевом ранении брата
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Ростовчанина подозревают в ножевом ранении брата 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
34-летний житель донской столицы подозревается в ножевом ранении брата.
Согласно информации ГУ МВД России по Ростовской области, в полицию поступило сообщение о ножевом ранении горожанина. Как выяснили правоохранители, между двумя братьями, распивавшими спиртные напитки, произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из них ударил другого ножом.
39-летнего потерпевшего доставили в больницу. Подозреваемый в его ранении задержан.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
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