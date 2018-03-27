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В Ярославской области пьяный мужчина избил фельдшера и водителя скорой помощи
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В Ярославской области пьяный мужчина избил фельдшера и водителя скорой помощи 

RT на русском 1 час назад
Фото: yarreg.ru
В Ярославской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил при бывших по вызову женщину-фельдшера и водителя больницы. «Женщину-фельдшера и водителя больницы, прибывших по вызову, избил пьяный брат пациента в городе Любиме Ярославской области», — говорится в сообщении Следственного комитета России в Telegram-канале.
По уточнённым данным, водитель госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
В конце ноября 2017 года URA.RU сообщало, что в Кургане пациент напал на приехавшего на вызов фельдшера скорой помощи.
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