В Ярославской области пьяный мужчина избил фельдшера и водителя скорой помощи

Ярославской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил при бывших по вызову женщину-фельдшера и водителя больницы. «Женщину-фельдшера и водителя больницы, прибывших по вызову, избил пьяный брат пациента в городе Любиме Ярославской области», — говорится в сообщении Следственного комитета России в Telegram-канале.

По уточнённым данным, водитель госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

В конце ноября 2017 года URA.RU сообщало, что в Кургане пациент напал на приехавшего на вызов фельдшера скорой помощи.