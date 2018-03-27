Приковавший детей к перилам петербуржец получил условный срок

Петербурге мужчина, приковавший детей к перилам наручниками, отделался условным сроком, сообщает пресс-служба городской прокуратуры . Приговор Сергею Миняеву вынес Фрунзенский районный суд.

Сам инцидент произошел 5 января. По информации ведомства, мужчина увидел, как двое мальчиков бросают петарды под его иномарку Ford Mondeo. Разгневанный водитель решил наказать детей. Он достал наручники и приковал хулиганов к перилам. Как отметила супруга обвиняемого, для этих целей он использовал не железные, а пластиковые наручники из секс-шопа.

Суд приговорил Миняева к одному году лишения свободы условно. Кроме того, водитель выплатит семье одного из мальчиков 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.