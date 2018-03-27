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Приковавший детей к перилам петербуржец получил условный срок
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Приковавший детей к перилам петербуржец получил условный срок 

АиФ Санкт-Петербург 50 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге мужчина, приковавший детей к перилам наручниками, отделался условным сроком, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. Приговор Сергею Миняеву вынес Фрунзенский районный суд.
Сам инцидент произошел 5 января. По информации ведомства, мужчина увидел, как двое мальчиков бросают петарды под его иномарку Ford Mondeo. Разгневанный водитель решил наказать детей. Он достал наручники и приковал хулиганов к перилам. Как отметила супруга обвиняемого, для этих целей он использовал не железные, а пластиковые наручники из секс-шопа.
Суд приговорил Миняева к одному году лишения свободы условно. Кроме того, водитель выплатит семье одного из мальчиков 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
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