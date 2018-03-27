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В Красноярском крае сотрудники МВД России выявили факт легализации более 48 миллионов рублей, полученных в результате противоправной деятельности
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В Красноярском крае сотрудники МВД России выявили факт легализации более 48 миллионов рублей, полученных в результате противоправной деятельности 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконным сбыте наркотических средств на территории г. Красноярска с использованием сети Интернет», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Полицейскими установлено, что к созданию группы причастен 23-летний местный житель, организовавший сбыт наркотиков синтетического происхождения путем закладок через Интернет-магазин. При обысках изъято более 3,5 килограммов наркотических веществ. В отношении 11 участников группы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 3, 4, 5 статьи 228.1 УК РФ. В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказала Ирина Волк.
В рамках предварительного расследования данного уголовного дела Главным следственным управлением ГУ МВД России по Красноярскому краю установлены обстоятельства легализации денежных средств: организатор группы конвертировал виртуальные денежные средства, полученные в результате сбыта наркотических средств, в безналичные и перевел с виртуальных кошельков на банковские карты более 48 миллионов рублей.
"В отношении 23-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ, ему судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавила официальный представитель ведомства.
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