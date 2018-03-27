Полицейские ищут убийцу лосей в Лодейном Поле

Останки двух лосей найдены на обочине трассы «Кола» в Лодейнопольском районе Ленобласти . Об этом сообщают правоохранительные органы

Известно, что трупы животных нашли на обочине 189 километра трассы еще 8 февраля. 26 марта олицейским следствием ОМВД по Лодейнопольскому району было возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота».

Ущерб, причиненный природным ресурсам Ленобласти, оценили в 320 тыс. рублей.

Немногие знают, что даже если вы случайно собьете животное на трассе, государство обяжет выплатить штраф. Например, за лося в Ленобласти штраф — 40 тыс. рублей, а за волка — всего 100 рублей. Узнать цену жизни лесных жителей можно в нашей инфографике.