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Полицейские ищут убийцу лосей в Лодейном Поле
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Полицейские ищут убийцу лосей в Лодейном Поле 

Ivyborg.ru 42 минуты назад
Останки двух лосей найдены на обочине трассы «Кола» в Лодейнопольском районе Ленобласти. Об этом сообщают правоохранительные органы
Известно, что трупы животных нашли на обочине 189 километра трассы еще 8 февраля. 26 марта олицейским следствием ОМВД по Лодейнопольскому району было возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота».
Ущерб, причиненный природным ресурсам Ленобласти, оценили в 320 тыс. рублей.
Немногие знают, что даже если вы случайно собьете животное на трассе, государство обяжет выплатить штраф. Например, за лося в Ленобласти штраф — 40 тыс. рублей, а за волка — всего 100 рублей. Узнать цену жизни лесных жителей можно в нашей инфографике.
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