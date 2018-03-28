В Нефтеюганске арестовали обвиняемых в получении взятки полицейских

Во вторник Следственный комитет сообщал о задержании начальника нефтеюганского отдела МВД и руководителя одного из отделов регионального УМВД, которые подозреваются в получении взятки от предпринимателя в обмен на покровительство в реализации алкогольной продукции, которая не отвечала требованиям безопасности. Предполагается, что полицейские в течение 2016-2017 годов получали от бизнесмена деньги и имущество, а также «услуги имущественного характера». В СК также отмечали, что в служебных кабинетах и по месту жительства сотрудников МВД были проведены обыски.

"По ходатайству следствия в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении СУСК. В ведомстве также отметили, что полицейским уже предъявлены обвинения в совершении указанных преступлений.

Окружной главк МВД в свою очередь сообщил о служебной проверке по поводу фактов, описанных следствием. В управлении подчеркнули, что в случае, если вина полицейских подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

В конце прошлого года СК сообщал о задержании в Нефтеюганске семерых человек, которые пытались продать на территории региона более 30 тысяч бутылок контрафактного алкоголя, содержавшего технические примеси и метанол. Отмечалось, что деятельность организованной группы, в которую входили уроженцы Средней Азии, была пресечена следователями совместно с бойцами Росгвардии и сотрудниками регионального управления МВД.