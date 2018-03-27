Главного полицейского Нефтеюганска уличили в «крышевании» бизнесмена

Начальник полиции Нефтеюганска и глава отдела регионального УМВД стали фигурантами уголовно дела о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СКР по ХМАО.

По версии следствия, полицейские получали от жителя Нефтеюганска взятки в виде денег, имущества, а также услуг имущественного характера. В ответ подозреваемые оказывали бизнесмену покровительство «в организации незаконной предпринимательской деятельности по реализации алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности».

«В служебных кабинетах и по месту жительства фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия», — рассказали в ведомстве.