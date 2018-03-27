СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении предправления Интехбанка

«Председатель правления Интехбанка и его первый зам. подозреваются в злоупотреблении полномочиями», — говорится в Telegram-канале СКР.

Следствие установило, что указанные лица, зная о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии Банком России , в декабре 2016 года незаконно вывели активы финансового учреждения на сумму 873,6 млн руб.