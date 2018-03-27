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СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении предправления Интехбанка
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СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении предправления Интехбанка 

Rambler News Service 1 час назад
Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении уголовного дела против председателя правления лишившегося лицензии Интехбанка Марселя Зарипова и его первого заместителя Елены Наумовой.
«Председатель правления Интехбанка и его первый зам. подозреваются в злоупотреблении полномочиями», — говорится в Telegram-канале СКР.
Следствие установило, что указанные лица, зная о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии Банком России, в декабре 2016 года незаконно вывели активы финансового учреждения на сумму 873,6 млн руб.
Лицензия Интехбанка была отозвана 3 марта 2017 года. По величине активов, согласно данным ЦБ, Интехбанк на 1 февраля 2017 года занимал 138-е место в банковской системе России.
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