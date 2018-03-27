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Получил взятку скважиной: в Самаре перед судом предстанет бывший инспектор ГИБДД
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Получил взятку скважиной: в Самаре перед судом предстанет бывший инспектор ГИБДД 

63.ru 54 минуты назад
Фото: 63.ru
В Самаре следователи отправили в суд уголовное дело в отношении 31-летнего бывшего сотрудника ГИБДД. Его подозревают в получении взятки.
Инцидент произошел 12 апреля прошлого года. Как установили правоохранители, инспектор приехал к одному из домов в кооперативе «Горелый Хутор». Здесь рабочий бурил скважину. Но установка мешала движению автомобилей.
— Согласно данным следствия, инспектор указал рабочему на нарушение и предложил закрыть на него глаза за 30 тысяч рублей. Также он попросил бесплатно пробурить на своем участке скважину. По прайсу эта услуга стоит 435 тысяч рублей. В случае отказа страж порядка пообещал оштрафовать рабочего. Строитель испугался наказания и согласился на не выгодные для него условия. Таким образом он лишился 465 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре Промышленного района.
Но в итоге сотрудника ГИБДД задержали. Его уволили из органов внутренних дел. Теперь мужчина предстанет перед судом. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
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