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Под Ярославлем пьяный брат пациента избил фельдшера и водителя скорой
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Под Ярославлем пьяный брат пациента избил фельдшера и водителя скорой 

РИА Новости 24 минуты назад
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Мужчину подозревают в избиении в нетрезвом состоянии фельдшера и водителя скорой помощи, которые прибыли на вызов к его брату в Ярославской области, говорится в сообщении на сайте регионального управления СК РФ.
"Следственными органами… возбуждено уголовное дело в отношении безработного 37-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Побои» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 17 марта ночью в городе Любиме Ярославской области 32-летняя женщина, работающая фельдшером в центральной районной больнице, и 56-летний водитель прибыли по вызову в один из домов по улице Красноармейской для оказания помощи хозяину жилища. Брат пациента, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, повел себя агрессивно по отношению к прибывшим и избил фельдшера и водителя. У водителя диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
Добавляется, что сейчас проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего, а также решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.
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