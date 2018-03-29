В Тольятти два автоугонщика отправлены в колонию, третий наказан условно 

Как сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина, в период с июня 2016 года по март 2017 года, трое жителей Тольятти, вскрыв замки дверей автомашин, похитили две «Лады Гранты» и один Datsun. Общий причиненный ущерб превысил один миллион рублей.
Похищенные автомобили перегонялись для хранения в арендованные гаражные боксы, после чего угонщики меняли номера машин и перепродавали их. Злоумышленники были задержаны сотрудниками уголовного розыска в результате оперативных мероприятий. По статье «Кража» УК РФ было возбуждено уголовное дело. Свою вину в содеянном задержанные признали.
В итоге трое жителей Тольятти судом признаны виновными в инкриминируемых им противоправных деяниях. Один из подсудимых, 43-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления, приговорён к одному году лишения свободы в колонии общего режима. Второй угонщик — 30-летний мужчина, также ранее судимый за кражи автотранспорта, — к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Третий осужденный — 40-летний мужчина получил три года условного срока. Приговор вступил в законную силу.